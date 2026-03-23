【その他の画像・動画等を元記事で観る】 歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音のライブツアー『Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》』が、3月21日、神戸国際会館こくさいホールで幕を開けた。 ■「だいぶ大人になりましたよね」（上白石萌音） 「yattokosa」を冠したワンマンライブは2026年で5年目。10周年イヤーに合わせてリリースしたアルバム『texte』（2月25日発売）をひっさげ