【その他の画像・動画等を元記事で観る】 阿部亮平がブランドアンバサダーを務める、リプトンの新WEB CMが3月よりYouTube、Amazon Prime Videoをはじめとする各種媒体にて配信されることが決定。阿部が“お湯で淹れてから氷で冷やす”本格アイスティーの魅力を発信する。 ■ちょっぴりお茶目な阿部亮平が見せる、等身大の“おうち時間” WEB CMでは、阿部亮平が、あえて濃いめに抽出し氷で完成させることで生まれる