レシップホールディングス [東証Ｓ] が3月23日午前(10:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の13.5円→20円(前期は20円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、安定的な配当の継続を基本とし、「純資産配当率（DOE）」2％以上を目安に、過去の連結業績の推移、今後の連結業績の見通し、配当利回り・自己資本比率等の指標などを総合的に勘案して配当