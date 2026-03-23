23日10時現在の日経平均株価は前営業日比2551.62円（-4.78％）安の5万820.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は39、値下がりは1530、変わらずは14と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均構成銘柄の値上がりは3銘柄にとどまり、222銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト で、1銘柄で日経平均を458.6円押し下げ。以下、ファストリ が202.96円、東エレク が168.46円、ＳＢＧ