香港メディアの明報はこのほど、日本に拠点を置く中国人の中でも「潤日（ルンリー）」と呼ばれている人の間で、帰国を視野に入れる風潮が広がっていると紹介する記事を発表した。「潤日」とは、新型コロナウイルス感染症による中国の経済状態や将来の不安のために、新天地を日本に求めて移住した人を指す。「潤」という文字で日本は「潤いのある国」との印象を醸しつつ、その読み方が英語の「run」に近いことで、その「日本に走っ