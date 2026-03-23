高知競馬のJpn3「第28回黒船賞」が、あす24日の第4Rで行われる。春のダート主要競走へ向けての重要なステップとしてすっかり定着した一戦。例年、全国各地から有力馬が集まり、今年はJRA5頭、兵庫2頭、そして地元馬5頭を含む、フルゲート12頭で争われる。このレースを語る上では、まずはシャマルを取り上げなければならない。昨年は59キロを背負いながらも、後続に4馬身差をつける勝利。見事に黒船賞3連覇を成し遂げた。そし