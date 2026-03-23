22日にオープン戦が終了した。これまでオープン戦1位のチームやオープン戦最下位のチームがリーグ優勝できているのか、オープン戦首位打者がシーズンでも首位打者に輝いているのかなど論じられることが多かったが、ここでは直近10年でオープン戦防御率トップだった選手のシーズンの成績を見ていきたい。結論から言うと、直近10年レギュラーシーズンで“最優秀防御率”を獲得した選手はいない。オープン戦防御率トップで、シー