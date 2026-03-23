少しずつ暖かくなり、春服へのシフトを進めたい今の時期。コスパ重視の大人女性がこれから買うなら、今から夏まで使えるアイテムがおすすめ。ひと癖ありのスタイリッシュなアイテムが揃う【ZARA（ザラ）】からも、注目したい新作が続々と登場しています。今回はミドル世代に似合う、きれいめシャツとスカートをピックアップ。 季節感がアップするストライプシャツ 【ZARA】「リボンストライプシャツ」\6,290（税込）