赤ちゃんは猫さんの肉球の触り心地がくせになっているのか、夢中で触っていたのだそう。猫さんは、無抵抗で触らせてあげていたとのこと。動画は1.1万回以上も再生され、「おてて触られても全く怒らないなぎお姉ちゃん優しいねぇ」「嫌がるどころかお腹まで見せちゃって～仲良しさん」とのコメントが集まっています。 【動画：ネコの『肉球』が気になる様子の赤ちゃん→夢中で触っていると…予想外な『100点満点の対応』】