冷蔵庫は常に満杯が愛情の証！ そう信じてきた私が見た、息子夫婦の“空っぽ”の冷蔵庫。思わず生活苦を疑うも、そこには思い込みを覆す理由がありました──。今回は筆者の知人から聞いた、価値観の違いにハッとさせられるようなエピソードをご紹介します。 愛情の証 私は昔から、冷蔵庫は常に食材や飲み物でいっぱいにしておく主義でした。 夫や子どもたちが、「これ食べたい」と言えばすぐに出せるように。 急な来