鈴木はWBCで負傷米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右ひざを負傷。クレイグ・カウンセル監督は開幕に間に合わない見込みであると説明している。そんな中、現地メディアから鈴木の最新情報が伝えられた。鈴木は14日（同15日）のWBC準々決勝・ベネズエラ戦の初回に二盗でヘッドスライディングを試みた際に負傷し、そのまま交代。カウンセル監督が17日（同18日）、鈴木の状態に