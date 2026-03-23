冨安はフェイエノール戦でスタメンも座り込み後半に交代オランダ1部アヤックスの日本代表DF冨安健洋は現地時間3月22日のエールディビジ第28節フェイエノールト戦（1-1）に先発出場した。後半に右足を痛めた様子でピッチに座り込み、途中交代となった。チームを率いるオスカル・ガルシア監督は「日本代表戦には出場できると思う」と軽傷を示唆した。オランダ紙「デ・テレグラーフ」が報じた。冨安は左サイドバックとして先発。