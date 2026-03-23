訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。ベラルーシの女性２人組は、富士山よりも古都の寺社よりも、三重県を第一の目的地として日本にやってきたそうで…。１０円玉を模したチーズ入りパンケーキの「１０円パン」を手にして“乾杯”。東欧から来た２人は、道頓堀川を行き交う観光船を眺めながら、おいしそうにほおばっていた。「アジアの国で