スポーツ報知では、関東大学サッカーリーグの魅力を伝える企画を随時掲載する。第１０回は国士舘大のＦＷ本間凜（２１）＝３年＝がインタビューに応じた。本間は昨季１３得点で得点王とベストイレブンを受賞。チームも２位と好成績を残した。国士舘大サッカー部を長年率いた大沢英雄さんが肺炎により昨年２月に８９歳で死去。今季は大沢さんが生前願った１０回目のリーグ優勝を目指す。（取材・構成＝浅岡諒祐）昨年２月１６