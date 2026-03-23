日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」で優勝した今井らいぱちが家族ショットを披露し、思いをつづった。今井は２３日までに自身のインスタグラムで「無事に家族へ優勝報告」とつづり、妻と３人の子どもたちと喜ぶ様子をアップ。「５人一緒に暮らせるように、ここから一つ一つを全力でぶつかっていくのみ。やるぜ、俺。勝負はここからだ」と気合を入れた。フォロワーは「素晴らしい写真や」「素敵すぎるお