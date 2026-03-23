◆センバツ第５日▽１回戦東北−帝京長岡（２３日・甲子園）初出場の帝京長岡（新潟）が披露した、目の覚めるような装いにネットが沸いた。対戦相手の東北（宮城）同様、通常は全校各地の帝京系列の高校と同じく黒の縦じまに「Ｔｅｉｋｙｏ」の文字がついたユニホームを着用しているが、この日グラウンドを駆け回ったナインのユニホームは、金色の縦じま。足元は鮮やかな黄色のストッキングで彩られており、曇り空の甲子園