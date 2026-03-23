アイドルグループ・乃木坂46の黒見明香が、23日発売の『アップトゥボーイ Vol.361』（ワニブックス）に登場する。今回、黒見の誌面カットとインタビューの一部が公開された。【誌面カット】美しいドレス姿…卒業を思わせる輝き放つ梅澤美波先輩への敬意、同期への愛、後輩への気遣いを忘れない4期生の黒見。“くろみん”のメッセージを取れば乃木坂46のことがわかる、そんな評価もあるほど、グループ愛にあふれている。黒見の