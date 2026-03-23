元NGT48で新潟在住のタレント奈良未遥（28）が22日、28歳のバースデーイベントを新潟市で開催した。淡いピンクを基調にしたドレス姿で登場した奈良は「28歳の奈良未遥もよろしくお願いします」と集まったファンにあいさつした。3月20日が誕生日。24年11月にNGT48を卒業後、「生誕祭」は昨年に続いて2度目になる。「昨年は自分の歴史を振り返る内容だった。今年はイベント概要、企画と自分で考えた」と、今の自分を前面に出した演出