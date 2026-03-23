ヤマモリ（三重県桑名市）の三林憲忠代表取締役会長が、令和8年三重県「県民功労者表彰」を受章した。同表彰は、三重県の各界において県民の模範、かつ県勢の伸展への寄与に対して贈られるもの。今回の三林氏の受章は、ヤマモリにおける事業活動をはじめ三重県中小企業団体中央会や三重県醤油味噌工業協同組合などの社外団体での貢献が評価された。表彰式は4月14日に三重県庁講堂で執り行われる。三林会長は、1953年（昭和28