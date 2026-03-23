虎ノ門駅「北側の混雑」ついに解消へ東京都が2026年3月に第32回「都市再生分科会」を開催し、中央日本土地建物と東洋不動産が再開発を進める「霞が関・虎ノ門地区」の都市計画素案を公表しました。この計画は、東京メトロ銀座線・虎ノ門駅周辺で進められてきた再開発の“ラストワンピース”と位置づけられています。【え、第二のヒルズじゃん】これが虎ノ門ヒルズみたいになる「虎ノ門駅」です（画像で見る）虎ノ門駅の南側に