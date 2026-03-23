ABEMAが放送・配信する高校生の青春恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」（月曜午後9時〜）の公式Xが23日までに更新され、番組参加メンバーに対する誹謗（ひぼう）中傷や心ないコメント、根拠のない番組情報の流布に対し、法的措置など断固とした対応を取るとする声明を公開した。「番組参加メンバーに対する誹謗中傷や悪質な投稿への対応について」と題した文面で、「現在、SNS上において番組参加メンバーに対する心