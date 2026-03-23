元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が22日、自身のインスタグラムを更新。TWICEのMOMO（モモ、29）とのツーショットを公開した。白い超ミニ丈ワンピースを着てピースサインをするMOMOと、紹介するようなポーズを取る後藤の、時代を超えたアイドル共演となった。後藤は「プロデュースのスキンケアブランド『rall.+(ラルプラス)』の発表会でした！公式SNSぜひ、チェックしてください」と記し、花柄のロングスカート姿を披露