◆センバツ第５日▽１回戦東北―帝京長岡（２３日・甲子園）昨秋の北信越大会を制し、春夏通じて初出場となる帝京長岡（新潟）が、ホームスチールの奇襲をかけたが失敗に終わった。４点を追う２回にチーム甲子園初得点を挙げて１点を返し、なお２死三塁。打席に８番・兵藤蒼介を迎えた場面で、カウント１―１から三塁走者・木戸楽翔がスタート。ヘッドスライディングでホームを狙ったが、惜しくもタッチアウトとなった。果