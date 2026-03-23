AKB48が22日、YouTubeチャンネル「AKB48の素を出すチャンネル」を更新。67枚目シングル「名残り桜」でセンターを務める伊藤百花（22）のアイドルメークを大公開した。「伊藤百花のステージメイク徹底解説!!スキンケアから完成まで全部見せます！」と題して、スキンケアやベースメークなどアイテムも含めて一挙に紹介している。動画の概要欄では「なんと今回は、すっぴんのスキンケアからメイク完成まで、全工程をカメラの前で大公