女優前田敦子（34）が23日までに自身のインスタグラムを更新。飼い猫「ポッツ」などの猫とたわむれる、かわいらしい様子を公開した。「猫ちゃんの通院って、毎回なかなか大変ですよねおうちではあんなにリラックスしてるのに、キャリーを見た瞬間に空気を察知して隠れちゃったり。猫は不調を隠しがちって聞くから定期検診は大切だなって思うけど移動中の鳴き声を聞くと心配で、毎回試行錯誤です」と悩みを明かし、「皆さんは通院