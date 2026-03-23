アイドルグループ「まねきケチャ」メンバーの日高里緒（24）が22日、Xやインスタグラムを更新。バッティングセンターでの様子を投稿した。Xでは「右投げ左打ち10年です」と明かし、白のニットトップスにロングスカート姿でバットを手にするショットをアップ。「ポジションはピッチャーです」「彼女とバッティングセンター来てみた…」と言葉を添えたバッティング動画も公開した。インスタグラムでも絵になる打撃の構えを披露し、「