北朝鮮が最高人民会議を開催し、金正恩総書記が国務委員長に再任。副委員長以下の人事で権力構造の再編に着手したことが明らかになった。国営の朝鮮中央通信が23日付で報じた。報道によると、最高人民会議第15期第1回会議が平壌で開幕し、金委員長も出席した。会議では金委員長を国務委員長に再推戴する議案が全会一致で採択された。国務委員長は憲法上、国家を代表する最高指導者に位置付けられている。今回の会議では中枢人事の