俳優・風間俊介が23日、日本テレビ系朝の情報番組『ZIP！』を卒業した。2018年10月1日から月曜パーソナリティーを務め、約7年半にわたり番組を支えてきた。【写真】「神コラボ」”永遠の推し”と2ショットを公開した風間俊介番組エンディングでは初出演時の映像とともにこれまでの歩みを振り返り、桝太一、徳島えりか両アナウンサーからVTRでねぎらいのメッセージも届けられた。風間は「いろんなことが思い出されますし、一