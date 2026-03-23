下げ幅が一時2000円を超えた日経平均株価を示すモニター＝23日午前、東京都港区の外為どっとコム連休明け23日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅に続落した。連休前19日の終値からの下げ幅は一時2100円を超え、節目の5万2000円を2週間ぶりに割り込んだ。中東情勢の悪化を受けて原油先物相場が上昇し、景気減速を警戒した売り注文が先行した。午前9時15分現在は連休前終値比2140円85銭安の5万1231円68銭。東証