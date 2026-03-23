モデルでタレントの香音が22日、自身のSNSを更新し、レギュラー出演していたNHK Eテレ『ギョギョッとサカナ★スター』からの卒業を報告した。20日放送回のラストでも卒業のあいさつを行い、共演していたさかなクンから感謝が伝えられた。香音は番組がスタートした2022年4月から同番組に出演。さかなクンとともに日本全国で漁船に乗って漁に出たり、水族館で解説を聞き、実際に魚の調理をして料理を食べるなど、魚の魅力を紹介