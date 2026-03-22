AKB48 18期生・成田香姫奈と19期生・奥本カイリが、31日発売の雑誌「グラビアザテレビジョンvol.83」（KADOKAWA）に登場する。 同誌vol.80より、AKB48の20周年記念スペシャル企画としてスタートした「10年後もまた君に会いたい。」。タイトルもそのままに、21年目を迎えたAKB48の次代を担うメンバーをフィーチャーする連載として迎えた第4回は、18期生の成田香姫奈と19期生ログインして続きを読むThe post AKB48 成田香姫奈 &