元日本テレビのフリーアナウンサー桝太一（44）が23日までにXを更新。自身とともに同局系「真相報道バンキシャ！」（日曜午後6時）の総合司会を務めてきた後呂有紗アナウンサー（31）らの卒業を受け、思いをつづった。桝は「後輩のアニメオタクアナウンサーが本日バンキシャを卒業。光る個性が目立つ男ですが、その実、確かなアナウンス力で番組を何度も支えてきた男でもあります」と伊藤遼アナと肩を組んだツーショットをアップ