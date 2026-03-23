21日、男鹿市の国道で普通乗用車が信号機柱に衝突する事故があり、運転していた男性が大けがをしました。男鹿警察署の調べによりますと21日午後5時50分ごろ、男鹿市船越字内子の国道101号を男鹿市脇本方面から潟上市天王方面に走っていた普通乗用車が、進行方向右側の信号機柱に衝突しました。運転していた45歳の男性は骨盤を折るなどの大けがをしました。警察が事故の原因を調べています。