3月22日、中国発展ハイレベルフォーラム2026年年次総会が開催されました。財政部の藍佛安部長は、現在の経済運営における「供給が強く需要が弱い」という課題に対応するため、財政赤字・特別債・利子補給などの政策手段を総合的に活用し、強力な国内市場を構築する考えを示しました。藍部長は、消費喚起をより強力に進め、消費者に直結する普遍的な支援策の実施を強化すると表明しました。具体的には、今年は超長期特別国債として2