不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 神奈川県編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。本記事では、全間取りタイプを対象にした総合ランキングを紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】第2位：川崎駅2位は「川崎」駅。JR東海道本線・京浜東北線・南武線の3路線が使え、横浜へ約7分、渋