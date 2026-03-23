世界限定750台の「究極の5気筒」！ アウディのハイパフォーマンスブランド「Audi Sport（アウディスポーツ）」は2026年3月10日、直列5気筒エンジンの誕生50周年を祝う特別な限定モデル新型「RS 3 competition limited（コンペティション リミテッド）」をドイツで初公開しました。アウディの「RS 3」は、コンパクトなボディに強烈なパワーを秘めたハイパフォーマンスモデルです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「GRカロ