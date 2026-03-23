◆ 日本人トリオが開幕ローテーションに揃い踏みロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間31日（日本時間4月1日）のガーディアンズ戦で今季初先発することが決まった。現地22日、『ジ・アスレチック』のケイティ・ウー記者が報じている。この日、現地メディアの取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、大谷が本拠地ドジャー・スタジアムで行われる開幕5戦目に登板予定であることを明言。大谷にとって開幕ローテー