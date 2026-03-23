7月3日に公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』より、ウッディ役の日本版声優を務める唐沢寿明とバズ・ライトイヤー役の日本版声優を務める所ジョージがシリーズを振り返る特別映像が公開された。 参考：ディズニーGMが明かす『ズートピア2』大ヒットの舞台裏“失敗できない”2026年の展望も 1995年に全米公開された『トイ・ストーリ