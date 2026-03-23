米国株投資を勧めると、必ずと言っていいほど出てくる不安が「為替」です。「ドル円がもう少し下がったら買おうと思っている」「いまここでドルを買うのは怖い」――そう言って、投資のタイミングを先延ばしにする人は少なくありません。その気持ちはよく分かります。円安が進んだ局面ほど、「いま買うのは高値掴みでは」と感じやすいからです。 ただ、僕がこれまで多くの投資家と話してきて強く感じるのは、「為替が怖