3月23日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 明子のささやき 桜の開花発表の基準は、5輪以上、花が確認されることです。昨日の時点で「3輪」開いていて、開きそうな蕾もあったため、今日にも開花発表となるのはほぼ間違いないでしょう。 午前10時から観測が始まるので、確認に行ってきます。 今日は1か月先の陽気 日中は天気が回復し、各地で晴れる見込みです。西から高