ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦の試合前にメディア取材に対応。大谷翔平投手（31）が開幕2カード目に先発することを明言した。ロバーツ監督は「大谷は火曜日に投げる予定で、シーズン5戦目に入る見込みだ」と語り、開幕5戦目となる3月31日（同4月1日）のガーディアンズ戦で先発すると明言した。大谷は昨季、2度目の右肘手術から復帰。今季は投手として完