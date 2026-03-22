フィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園』に出演。現在12歳になる長女・ヒマワリちゃんから「兄弟がほしい」とリクエストされていることや、自身のリアルな恋愛スパンについて赤裸々に語った。【映像】安藤美姫の12歳長女番組MCの峯岸みなみから今後の結婚や恋愛の選択肢について問われると、安藤は「いつでもオープンです」と即答。世間から「恋多き女」というイメージを持たれていること