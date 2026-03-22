女優の新川優愛が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』にゲスト出演。2019年に「ロケバスの運転手」との電撃婚で世間を驚かせた彼女が、現在の夫婦仲と、夫が妻のラブシーンをどう受け止めているのか、驚きの内情を告白した。【映像】新川のラブシーンに対する夫の反応番組では、MCの峯岸みなみから「一般の方（ロケバスドライバー）の旦那さんだと、女優である新川さんの仕事（キスシーンなど）に嫉妬したり不安になったり