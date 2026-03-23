中道改革連合が、事務局体制の構築に本腰を入れ始めている。立憲民主、公明両党の一部職員を４月から順次移籍させ、専属の職員計約２０人を配置する計画を進める。党勢立て直しに向け、基盤となる党組織を整える狙いだが、資金難という課題が立ちはだかる可能性がある。中道改革の職員は現在、立民、公明両党の職員が兼務し、専属はいない。１月の結党直後に衆院選を迎え、体制整備の時間がなかったためだ。今後、両党からそれ