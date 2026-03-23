映画監督の大島渚（※渚＝点が入る旧字体）の名を冠した映画賞「大島渚賞」の第7回受賞者に、映画『ルノワール』の早川千絵監督が選ばれ、22日に東京・丸ビルホールで記念上映会が行われた。審査員長の映画監督・黒沢清氏、対象作品に出演した河合優実も登壇。上映後のトークでは、作品の衝撃や創作の背景、俳優としての向き合い方などが語られた。【画像】「第7回大島渚賞」対象作品『ルノワール』場面写真「大島渚賞」は、ぴ