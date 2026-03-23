オリックス・山崎颯一郎投手（27）が23日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。「ご報告です！私事ですが先日入籍しました」と報告すると、浜辺で白いシャツ、黒のパンツの上にオリックスのユニホームを羽織った自身が前を向き、山崎のユニホームを羽織った白いパンツ姿の妻が後ろを向き並ぶショットをアップ。「応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘れず、そして支えてくれる家族の為にも、結果