東京株式市場で日経平均株価の下げ幅が2300円を超えました。アメリカがイランに対する軍事攻撃を拡大する可能性が高まっていることから投資家の心理が悪化し、幅広い銘柄が売られています。また、原油高も相場の重しとなっています。