未成年者への性的搾取などで大きな事件となったジェフリー・エプスタイン氏を巡っては、裁判所の命令で公開された文書群に関係者の名前が含まれていたことから、通称「エプスタイン文書(エプスタイン・ファイル)」にも注目が集まりました。そうした人脈の構造を考える手がかりとして、作家のエルヴィラ・バリー氏が自身のYouTubeチャンネルで取り上げているのが「Blat(ブラット)」です。The Epstein Scandal Isn't What You Think