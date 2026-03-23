◆センバツ第５日▽１回戦東北―帝京長岡（２３日・甲子園）昨秋の北信越大会を制し、春夏通じて初出場となる帝京長岡（新潟）は２点を追う初回１死から２番に入った新井一平（２年）が右前安打。記念すべき同校の甲子園初安打を放った。しかし、後続が凡退して得点は奪えなかった。チームを率いる元日本ハムの芝草宇宙（ひろし）監督（５６）は、帝京（東京）のエースとして１９８７年夏の甲子園２回戦で東北を相手にノー