離婚前に確認すべき夫婦の共有財産の評価額の確認方法 リスト化してひとつずつ確認！夫婦の共有財産 夫婦の共有財産をリストアップ 財産分与は、 次の手順で行います。 ❶すべての共有財産をリストアップする。 ❷各財産を算出し、 総額を計算する。 ❸プラスの財産の合計額からマイナスの財産の合計額を引き、財産分与の対象となる金額を算出する。 ❹分与の割合を決める（原則2分の1） 。 e